3 نجمات يخطفن الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

انطلقت فعاليات أولى أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، وتألق العديد من النجمات على السجادة الحمراء بفساتينهن المميزة.

واستطاعت ثلاثة نجمات أن يخطفن الأنظار على "الريد كاربيت" بإطلالاتهن الجذابة اللافتة ومكياجهن المناسب وإكسسوارتهن الملائمة، بحسب ما ذكرت مصممة الأزياء رشا أمين لـ"الخليج 365"، وهن:

1- يسرا:

من أكثر الفنانات اللاتي جذبن الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستانا ساتان أحمر على الطراز الفرعوني، ونسقت معه حقيبة صغيرة سيلفر وسليبر نفس اللون، مع طقم إكسسوارات سيلفر بفصوص حمراء مكون من خاتم وكوليه.

ترى مصممة الأزياء رشا أمين إن الفستان مناسب جدا لقوام الفنانة يسرا ولونه يلائم لون بشرتها، وأهم ما يميزه أنه بسيط وفي الوقت نفسه أنيق.

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2- ريا أبي راشد:

ارتدت فستانا مميزا للغاية، ومناسبا لأجواء المهرجان والسجادة الحمراء وأيضا لقوامها، واختارت اللون الزيتي الذي بدى مناسبا للون بشرتها، كما أنه غير تقليدي، فضلا عن أن تسريحة شعرها أكملت أناقة الفستان الكلاسيكي.

وطلّت ريا بفستان زيتي لامع أبرز رشاقة قوامها، اعتمد على تصميم كروازيه من عند الصدر، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة اقتصرت على طقم فضي احتوى على كوليه وحلق.

3- ياسمين صبري:

من أفضل الفساتين التي ارتدتها، حيث إنه يناسب جدا شكل جسمها وأبرز مفاتنه، كما أن اختيار اللون كان موفق جدا.

وارتدت ياسمين فستانا أزرق لامع ملئ بالإستراسات، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة فتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة بتلقائية، واختارت كوليه أنيقة تناسب جدا مع الفستان، باللون السيلفر وبه فصوص زرقاء.