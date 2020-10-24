بينهم زيدان وزوجته.. نجوم على السجادة الحمراء لأول مرة بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء اليوم، حضور عدد من النجوم للمرة الأولى منذ انطلاقه، على السجادة الحمراء.

- محيي اسماعيل

لأول مرة تألق الفنان محي اسماعيل على الريد كاربت بمهرجان الجونة، ببدلة باللون الأسود وكرافت بنفس اللون، وقميص باللون الأبيض، كما أنه نسق مع إطلالته قبعته المشهور بها باللون الذهبي ونظارة باللون الأسود.

- خالد النبوي

ظهر لأول مرة الفنان خالد النبوي، وارتدى بدلة قطيفة باللون الأسود، وببيون بنفس اللون، وقميص باللون الأبيض.

- مصطفى درويش

أحد أفراد عصابة مسلسل "بـ100 وش" الذين تألقوا في موسم رمضان 2020، واشتهر بشخصية "كابتن فتحي"، حيث ارتدى بدلة باللون المارون، وببيون باللون الأسود، واعتمد على اكسسوارات باللون الذهبي.

- دنيا ماهر وإسلام ابراهيم

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ظهرت الفنانة دنيا ماهر مرتدية فستانا أحمر ستان طويل بصيحة ون شولدر، وكان برفقتها الفنان إسلام إبراهيم، وهو يرتدي بدلة سوداء بها ستراسات ذهبية من عند الياقة ونسق معها بيبون أسود مع قميص أبيض.

- جومانة مراد

تألقت الفنانة جومانا مراد على السجادة الحمراء، بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا ميتاليك، بخليط من اللونين الأوف وايت والأصفر، وتميز الفستان بأنه طويل وبوجود الاستراسات والكشاكش، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية بخصلات شعرها الأسود.

- وجود لاعب كرة قدم بمهرجان سينمائي

حرص نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، على حضور حفل الافتتاح، وظهرت زوجته ميناس إلى جانبه على "الريد كاربت".

- سمير صبري

وظهر النجم الكبير سمير صبري لأول مرة بمهرجان الجونة، متألقا ببدلة باللون الأسود وببيون بنفس اللون، ونسق مع الإطلالة قميصا باللون الأبيض، وحرص صبري على ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد والتباعد الاجتماعي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.