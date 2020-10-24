الامارات | إنقاذ ضفادع مهددة بالانقراض في تشيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ ضفادع مهددة بالانقراض في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد الضفادع من نوع «لوا»، في شمال تشيلي، من 14 إلى 200 على الأقل، بعدما نقلت في اللحظة الأخيرة من موطنها الطبيعي، حيث كانت تعاني الجفاف، وأخضِعَت إلى برنامج لإنقاذ الأنواع.

وقال وزير الإسكان والتخطيط المدني التشيلي، فيليبي وارد: «لدينا اليوم أخبار سارة للمنظومة البيئية العالمية». ونُقِلَ 14 ضفدعاً «لوا» على نحو عاجل إلى حديقة الحيوانات في العاصمة سانتياغو، في أغسطس الماضي، بعدما كانت تعاني الجفاف، علماً بأنها من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في تشيلي.

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ورصدت الضفادع في قناة صغيرة جافة بالكامل، تقريباً، في مدينة كالاما شمال البلاد، حيث نفق قبل ذلك 600 ضفدع. ويبلغ قياس ضفدع «لوا» ستة سنتيمترات فقط.

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