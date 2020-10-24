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الامارات | إنقاذ ضفادع مهددة بالانقراض في تشيلي

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سانتياغو ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد الضفادع من نوع «لوا»، في شمال تشيلي، من 14 إلى 200 على الأقل، بعدما نقلت في اللحظة الأخيرة من موطنها الطبيعي، حيث كانت تعاني الجفاف، وأخضِعَت إلى برنامج لإنقاذ الأنواع.

وقال وزير الإسكان والتخطيط المدني التشيلي، فيليبي وارد: «لدينا اليوم أخبار سارة للمنظومة البيئية العالمية». ونُقِلَ 14 ضفدعاً «لوا» على نحو عاجل إلى حديقة الحيوانات في العاصمة سانتياغو، في أغسطس الماضي، بعدما كانت تعاني الجفاف، علماً بأنها من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في تشيلي.

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ورصدت الضفادع في قناة صغيرة جافة بالكامل، تقريباً، في مدينة كالاما شمال البلاد، حيث نفق قبل ذلك 600 ضفدع. ويبلغ قياس ضفدع «لوا» ستة سنتيمترات فقط.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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