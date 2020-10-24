الامارات | الكلبة الذكية «باني» تتعلم التواصل بـ «الأزرار»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكلبة الذكية «باني» تتعلم التواصل بـ «الأزرار» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ عام، لدى أليكسيس ديفاين، الفنانة التي تعيش في تاكوما بواشنطن، كلبة ذكية من نوع «شيبادودل»، تدعى «باني». وخلال هذه الفترة، علمت ديفاين «باني» أكثر من 50 كلمة، من خلال الضغط على الأزرار التي تخرج الكلمات بصوت مرتفع.
فعلى سبيل المثال، كما تظهر مقاطع فيديو نشرتها ديفاين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا أرادت «باني» الذهاب إلى الحديقة، فستضغط على الزر الذي يقول «بارك». أو إذا أرادت اللعب، فستضغط على زر «بلاي». وحققت مقاطع الفيديو المنشورة على «إنستغرام» أو «تيك توك»، انتشاراً كبيراً، إذ جمع الثنائي أكثر من 300 ألف متابع على «إنستغرام»، و3.4 ملايين متابع على «تيك توك». واستلهمت ديفاين الفكرة، بعدما وجدت أخصائية أمراض النطق واللغة، كريستينا هانجر، على موقع «إنستغرام» وهي تعلم كلبتها (ستيلا)، كيفية التواصل باستخدام الأزرار.
ونقلت صحيفة «سياتل تايمز» عن ديفاين، القول: «كان هدفي قبل أن أحصل عليها، هو أنني كنت أرغب في الحصول على أكثر علاقة ممكنة من الارتباط والتفاعل، وأن أرى فقط ما هي الإمكانات.. أشعر أن هناك الكثير من الإمكانات في العلاقات مع الحيوانات، وأردت حقاً تحقيق أقصاها». وتشارك ديفاين في دراسة بحثية، عن تعلم اللغة على أساس أزرار الصوت، برعاية «كليفر بيت»، من جامعة كاليفورنيا بسان دييغو.
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