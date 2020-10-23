ياسمين صبري عن سيارتها الـ"رولز رويس": مش عيب إني أستمتع برزق ربنا

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة ياسمين صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، بسبب مداومتها على نشر مقتنياتها الغالية، مثل سيارتها من نوع "رولز روس".

وقالت صبري خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "ON" في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة: "أبداً لايزعجني أبدًا الأضواء لأن الإنسان الذي يقبل أن يكون تحت الأضواء لابد أن يكون قدها ولو مش قدها يبعد عنها وأنا متشهرتش فجأة".

وأضافت: "وبالتالي أنا اتشهرت بشكل تدريجي، وبقيت فاهمة إن الشخص المشهور لازم الناس تتكلم عنه ومش هقدر أمنعه وأنا عندي سلام نفسي مش مضايقة".

وتابعت: "أنا بنيت نفسي بنفسي، ومش عيب إن الإنسان يستمتع بالرزق اللي ربنا أعطاه له".

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وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.