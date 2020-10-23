مها الصغير تكشف تفاصيل إطلالتها في مهرجان الجونة: "مش جاكت السقا"

لايف ستايل

انتقادات عدة تعرضت لها الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، بسبب إطلالتها خلال مشاركتها على "ريد كاربت" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت "مها" بفستان "فوشيا" نيون، من البيلسيه، لكنها حرصت على ارتداء جاكيت بدلة سوداء، يشبه بدلة الرجال، مع الفستان، وهو ما أخفى تفاصيله، وسط اعتقاد البعض أن زوجها هو من أعطاها "الجاكيت" بسبب انخفاض درجة الحرارة في مدينة الجونة، إلا أن "الصغير" نشرت تفاصيل إطلالتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، موضحة أن الإطلالة تتكون من الفستان و"جاكيت" من دار الأزياء البريطانية Christopher Kane.

وأرفقت زوجة أحمد السقا، صورتين لها، تضمنت الأولى إطلالتها بالفستان و"جاكيت" بجانب صورة "موديل الفستان"، فيما ظهرت بالفستان وحده في الصورة الأخرى بجانب صورة للموديل بالزي نفسه.

Advertisements

وانطلقت مساء اليوم، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.