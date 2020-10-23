صور.. "الأحمر" يسيطر على إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور عدد كبيرة من النجوم والنجمات، وتألق عدد كبير من الفنانات على الريد كاربت بفساتينهن الجذابة.

وتألقت النجمات بإطلالات مفعمة بالأنوثة والحيوية بمهرجان الجونة، وجاء معظمها باللون الأحمر، وفي السطور التالية؛ نستعرض أبرز هذه إطلالات الافتتاح.

- اختارت الفنانة يسرا أن ترتدي فستانا طويلا باللون الأحمر دون أكمام، جذبت به أنظار الحضور، ونسقت معه حقيبة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا هادئا مع الشعر الويفي.

- ارتدت الفنانة دينا ماهر فستانا أحمرا ساتان بصيحة ألوان شولدر، مع تسريحة شعر هادئة كيث تركته منسدلا على كتفيها.

- ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، وهي ترتدي فستانا ساتان أحمر، كب من أعلى ومنفوش من أسفل، تميز بالنقوش البارزة بدرجة أفتح من لون الفستان، وبه فتحة طويلة من عند الساق، ونسقت معه حقيبة مختلفك على شكل نجمة.

- طلت روجينا بفستان أحمر غامق كب، وضيق من أعلى وممسوك من عند الوسط وينتهي بتصميم منفوش من أسفل، وتميز أن به جزء لامع من عند الصدر، ما أعطى له أناقة، أما زوجها فارتدى بدلة سمراء كلاسيك.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.