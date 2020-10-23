شاهد لميس الحديدي تغازل ياسمين صبري على الهواء.. والفنانة ترد: "دا ذوق أبو هشيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

غازلت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة ياسمين صبري على الهواء، وذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي التي بدأت فعاليتها مساء اليوم الجمعة.

وارتدت ياسمين فستانا أزرق لامعًا مليئًا بالاستراسات، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة فتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة بتلقائية، واختارت كوليه أنيقة تناسب جدًا مع الفستان، باللون السيلفر وبه فصوص جراي.

ووجهت "الحديدي" حديثها إلى "صبري" في لقاء قصير، قائلة: "إيه الحلاوة دي"، لترد الأخيرة: "بشكرك.. الفستان من تصميم جي بي والاستايليت كارول بوخالد، وأبدت الإعلامية إعجابها بـ"الكوليه" التي ترتديه ياسمين، لترد قائلة: "دا ذوق أحمد (زوجها أحمد أبوهشيمة)، مشيرة إلى أنه من خارج مصر.

وعقد رجل الأعمال الشهير أحمد أبوهشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.