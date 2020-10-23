شاهد.. محمد زيدان يلفت الأنظار مع زوجته في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خطف لاعب الكرة السابق محمد زيدان، خلال ظهوره رفقة زوجته ميناس، على الريد كاربت بافتتاح فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء اليوم.

وارتدى زيدان بدلة باللون الأسود المنقوش، وببيون بنفس اللون، ونسق مع الإطلالة قميصا باللون الأبيض، وتألقت زوجته بفستان باللون الأبيض المزين بالفضي، بقصة الكب، والفستان مكون من طبقتين، إحداهما قصيرة ومطرزة بالفصوص الفضية، والطبقة الأخرى من التل الأبيض اللامع بفتحة ساق من أحد الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللولي الأبيض، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وإكسسوارات باللون الفضي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.