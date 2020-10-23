عائشة بن أحمد تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت الفنانة عائشة بن أحمد خلال ظهورها على السجادة الحمراء بافتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بفستان طويل باللون الأسود دون أكمام.

ونسقت عائشة بن أحمد مع إطلالتها إكسسورات أنيقة وهادئة، إذ ارتدت حلق وخاتم، واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر ذيل الحصان تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.