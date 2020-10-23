غادة عادل بفستان فوشيا لامع على الريد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

طلّت الفنانة غادة عادل على الريد كاربت بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء اليوم الجمعة.

وارتدت غادة فستانا فوشيا طويل لامع، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة بكوليه الماس، وأمسكت بيدها كلوتش أبيض به ستراسات.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.