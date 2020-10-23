ريا أبي راشد تخطف الأنظار على الريد كاربت بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار على السجادة الحمراء بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، بفستان أنيق.

وطلّت ريا بفستان زيتي لامع أبرز رشاقة قوامها، اعتمد على تصميم كروازيه من عند الصدر، ونسقت معه إكسسوارات بسيطة اقتصرت على طقم فضي احتوى على كوليه وحلق.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.