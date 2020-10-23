مروة عبدالمنعم: "كنت بذاكر لأولادي بالواتساب وأنا برا بشتغل"

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إنها ظلت لفترة طويلة جدًا، تحارب من أجل الاهتمام بدراما الطفل، لأن الشخص الذي يمثل دراما الأطفال يحصل على نصف أجر.

وأضافت "عبدالمنعم"، في لقاء مع برنامج "3 ستات"، الذي تقدمه سالي حماد، وسلوى محمد علي، وإيمان يوسف، على قناة صدى البلد الفضائية، اليوم الجمعة، أنها عندما كانت تعرض بعض الأعمال الدرامية الخاصة بالأطفال على المنتجين يرفضون، رغم أن الجميع تربوا على أعمال مثل "عمو فؤاد"، وفوازير الأطفال، و"بوجي وطمطم"، وشخصية "كرمبة".

وتابعت: "أنا نفسي برامج الأطفال علمتني وأثرت في، واكتشفت موهبة التمثيل صدفة، وعندما أنجبت وأصبح لدى أطفال، وجدتهم يغنون ويلعبون، ووجدتهم يغنون أغاني مختلفة عن التي تربيت عليها، فبدأت أفرجهم على مسلسل ألف ليلة وليلة، فانبهروا بالفكرة، وهذا الأمر شجعني".

وشددت، على أن المشكلة ليست في الأطفال، ولكن في الكبار الذين لا يفكرون في الأطفال والإنتاج لهم".

وأوضحت: "أنا بذاكر لأولادي من خلال الواتساب، والهاتف، وأنا برا بشتغل وبيبعتولي الواجب وأراجعه، وكل علاقتنا بأولادنا بقت سوشيال ميديا، ودي بقت فكرة مرعبة، وبقيت بكلمهم لايف أكتر ما بشوفهم، ودي حاجة مرعبة، والحياة كلها بقت إنترنت".

وأشارت، إلى أن التكنولوجيا الحديثة أبعدت عن الناس عن بعض، موضحة أنها عندما تغضب من أبنائها ويرغبون في مصالحتها يقدمون لها فيلم "أبيض وأسود"، وهم يشاهدون مسرحياتها باستمرار، وتأخذ آراءهم في كل أعمالها، موضحة أن الفن رسالة ولكن ليس بطريقة مباشرة، ويمكن معالجة مشكلة مجتمعية بـ"إفيه"، وهذا ما تقدمه في المسرح، والبرنامج الذي تقدمه، ويمكن تقديم المعلومة في "حدوتة"، لأن الطريقة المباشرة حتى الكبار لا يتحملونها.