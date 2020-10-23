بإطلالة جريئة.. هدى المفتي والأتربي يخطفان الأنظار في الجونة السينمائي

لايف ستايل

تألقت كل من الفنانتين الشابتين، هدى المفتي، وهدى الأتربي، بإطلالات جريئة، على السجادة الحمراء، خلال فاعليات افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانة هدى الأتربي، بفستان قطيفة أسود، بأكمام، مع قفازات بنفس اللون والخامة أيضًا، وجاء الفستان بفتحة هوليود طويلة كشفت عن ساقها كاملًا.

بينما تألقت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جريئة ومختلفة إلى حد كبير، حيث ظهرت بقميص بلون فاتح "أوف وايت"، له اكستنشن، مع جيبة قصيرة باللون البرتقالي، واعتمدت الفنانة على فتح القميص، دون ارتداء ملابس أخرى معه.

ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما.

هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.