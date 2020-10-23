ميس حمدان من مهرجان الجونة: "مطبختش ولا عمري هطبخ"

علاقات و مجتمع

تألقت الفنانة ميس حمدان على السجادة الحمراء في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود، واقتربت من "قصة الأميرات" بقماشة ميتاليك، ونسقت معه حذاء أسود، واعتمدت مكياج ترابي لإظهار جمال عيونها.

وقالت ميس حمدان، إن منصات التواصل الاجتماعي فرصة يمكن استغلالها في تعليم المتابعين وتشجيعهم على القيام بأشياء مفيدة.

وأضافت على هامش فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، "ماطبختش ولا عمري هطبخ، طبخي وحش أوي".

وكان مهرجان الجونة السينمائي، قد أعلن ملصق دورته الرابعة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما.

هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".