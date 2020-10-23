أمينة خليل تتألق بالأبيض على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة أمينة خليل على الريد كاربت بفعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض من الدانتيل، بقصة صدر على شكل حرف v وصيحة الكت، والفستان مُقسم لقطعتين حيث مزود بإكستنشن منفوش من عند منطقة الخصر، ومنسدل من الأسفل بفتحة ساق طويلة.

كما اعتمدت إكسسوارات باللون الأخضر، أقراط طويلة مربعة، وخاتم بنفس اللون، واعتمدت نفس اللون في المكياج، وتميزت تسريحة الشعر بالبساطة حيث اعتمدت الشعر الملموم من الخلف.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.