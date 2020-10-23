بـ"لحية وفستان مفتوح".. محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي يخطفان الأنظار في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

خطف الثنائي الفنان محمد فراج وخطيبته الممثلة الشابة بسنت شوقي، الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وطلّت بسنت بفستان طويل باللون الأخضر مطرز من عند منطقة الصدر بألوان عديدة ويتميز بفتحة من عند الساق، ونسقت معه حقيبة باللون الذهبي.

واعتمدت بسنت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر مرفوع تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء، أما خطيبها ظهر بلحة طويلة لفتت الأنظار ومرتديا بدلة كلاسيكية سمراء بالكامل.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.