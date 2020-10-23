يسرا تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
تألقت الفنانة القدير يسرا على السجادة الحمراء بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق منذ قليل، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر دون أكمام، جذبت به أنظار الحضور.
ونسقت يسرا مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي، وارتدت حلق باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر الويفي تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.
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