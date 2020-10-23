مهرجان الجونة.. بشرى تتألق بفستان سماوي على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

طلّت الفنانة بشرى على الريد كاربت خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي انطلق منذ قليل، مرتدية فستان سماوي سيلفر طويل بأكمام منتفخة وممسوكة من عند المعصم.

وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنيشن طويل، وارتدت حلق وكوليه بنفس لون الفستان، مع تسريحة شعر غير متكلفة.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.