الثنائي أشرف زكي وزوجته روجينا على السجادة الحمراء بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

طلّت الفنانة روجينا رفقة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق منذ قليل.

وارتدت روجينا فستانا نبيتي ستان كب، وضيق من أعلى وممسوك من عند الوسط وينتهي بتصميم منفوش من أسفل، وتميز الفستان أن به جزء لامع من عند الصدر، ما أعطى له أناقة، أما زوجها فارتدى بدلة سمراء كلاسيك.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.