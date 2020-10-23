آيتن عامر بفستان لامع على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

طلّت الفنانة آيتن عامر على الريد كاربت خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منذ قليل، مرتدية فستانا أوف شولدر ذهبي لامع، وممسوك من المنتصف وبه قصة أنيقة، أبرزت رشاقتها وأنوثتها.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.