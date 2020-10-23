ياسمين صبري تتألق بالأزرق الملكي على الريد كاربت بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تألقت الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق منذ قليل.

وارتدت ياسمين فستانا باللون الأزرق الملكي، مليئا بالفصوص والاستراسات اللامعة، وبه حزام في المنتصف، ونسقت معه كوليه سيلفر، وأمسكت بيدها حقيبة صغيرة سوداء.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.