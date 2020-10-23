الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش يتألقان على السجادة الحمراء بـ"الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألق الثنائي الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، خلال حضورهما على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق منذ قليل.

وطلّت كندة بفستان طويل باللون المسطردة المميز، جذبت به أنظار الحضور، حيث أبرز رشاقة قوامها وزاد من أنوثتها، ونسقت معه حقيبة صغيرة بدت مناسبة جدا للفستان.

واعتمدت كندة مكياجا بسيطا، وتركت شعرها منسدلا يناسبت أجواء السجادة الحمراء، أما زوجها الفنان عمرو يوسف ارتدى بدلة باللون الأسود.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.