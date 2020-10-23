شاهد.. إطلالة شيرين رضا على السجادة الحمراء في افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء أحمد

ظهرت الفنانة شيرين رضا على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود مزركش ومزين بالشراشيب اللامعة الملونة، بإكستنشن على شكل جناحات باللون الأسود مطعّمة بالشراشيب، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر ابشكل ضفائر منسدلا على الجانبين.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.