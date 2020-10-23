زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

علاقات و مجتمع

جلسة تصوير جديدة للفنانة الشابة زينب غريب، شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأحدثت ردود فعل كبيرة، غلب عليها الصدمة والانتقاد والسخرية.

ظهرت "زينب" خلال الصور، مرتدية فستان أحمر مكشوف الظهر، كما جسدت بعض الحركات الغريبة باستخدام السيف.

وأبدى المتابعون، دهشتهم من الصور التي وصفوها بالجريئة والغريبة، إذ تضمنت التعليقات تساؤلات وتعبيرات استنكارية: "كنت بحترمك"، و"يا ترى بابا وماما شافوا الصور دي"، و"اعتقد أن بابا لو شاف الصور دي مش هيبقى مبسوط"، و"بجد في إيه"، و"أنتي بتتصوري عريانة كدا قدام الناس".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينب غريب، كان مشاركتها في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الأخير، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين بينهم مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.

وكانت أولى أدوار الفنانة الشابة زينب، في مسلسل "سجن النسا"، الذي عرض في رمضان 2014، وبحسب تصريحات إعلامية لها، والدها يرفض فكرة التمثيل، وهو ما جعلها تتوقف لمدة 3 أعوام.

واشارت "زينب"، إلى دخولها في حالة نفسية سيئة كان سبب في عدول والدها عن قرار الابتعاد عن التمثيل، لذلك عادت مرة أخرى إلى الدراسة في معهد فنون المسرحية، بعدما كانت تدرس علم المصريات وتستعد لأن تصبح معيدة بالكلية بسبب تفوقها، فالتمثيل لم يكن ضمن أحلامها.