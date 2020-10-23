إنجي علي تكشف عن مكياج وتسريحة نسرين طافش بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: نشرت الإعلامية إنجي علي مقطع فيديو عبر حسابها بإنستجرام من كواليس استعداد النجمات لمهرجان الجونة السينمائي. ظهرت الفنانة نسرين طافش في الفيديو وهي بتسريحة شعر كلاسيكية واكتفت بعمل كحكة مرتفعة فقط. واعتمدت نسرين مكياجا هادئا يميل إلى ألوان النيود، وأبرزت جمال عينيها برسم الأيلاينر رسمة مميزة ووضعت مانكير باللون الأحمر. وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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