وفاة رجل شنقا وحبس مهرج.. 8 حوادث غريبة في الهالوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تبقي نحو 11 يوما على الاحتفال به، يشهد الهالوين (31 أكتوبر من كل عام)، دائما تقاليع غريبة يشارك بها الملايين حول العالم.

ما هو الهالوين؟

احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وتشمل تقاليده خدعة وطقس يعرف باسم خدعة أم حلوى، والتنكر في زي الهالوين، والتزيين، ونحت القرع ووضع فوانيس جاك، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.

ونستعرض أبرز التقاليع والحوادث الغريبة في الهالوين، وفقا لما نشره موقعا " listverse" و"readersdigest".

رجل يشنق نفسه بالخطأ

أحد أكثر التقاليع الغريبة في الهالووين، كانت منذ 7 أعوام، عندما حاول جوردان مورلان المقيم بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، في 2013، تخويف شقيقته الصغيرة، فشنق نفسه بالخطأ في حبل بديكور بالمنزل، ورغم محاولة الأسرة إنقاذه ونقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد 12 ساعة فقط من وقوع الحادث.

حبس المهرج المرعب

في 2016، دخل المهرج الإنجليزي مايكل مارش السجن، بسبب الهالوين، بعدما طارد امرأة حامل، وهو ممسكًا بفأس ليلة الاحتفال بهذا اليوم، ليتصل زوجها بالشرطة التي ألقت القبض على المهرج، ورغم طلب المحامي الإفراج عن موكله لأنه لم يتجاوز سن 18 عامًا، لكن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.

خداع الأطفال بالموت

خدع أحد الآباء الذي يعيش في ولاية إلينوي بأمريكا في 2010، أبناءه بأنه قتل والدتهم، فشعر الأطفال الذين كانت أعمارهم تتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات بالرعب، ولجأوا إلى أحد الجيران الذي طلب النجدة وأبلغوا عن الجريمة الزائفة، وبعد وصول الشرطة اتضح أن الأمر مجرد مزحة من الوالدين احتفالا بالهالوين.

أشباح الكابيتول

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في عام 1885 سمع ضابط شرطة الكابيتول، الذي كان يقوم بدوريات في الغرف المظلمة بالمبنى الأمريكي، صوتًا غريبًا يخرج من قاعة ستاتوري، عندما دخل إلى الحجرة رأي شبحًا يقف في الظلام ممسكًا بمسدس، وبدأ في إطلاق النيران في جدار القاعة، ورغم أن ما حدث كان مجرد مزحة من أحد الضباط في الهالويين إلا أنه أصبح جزءًا من الأساطير المحيطة بمبنى الكابيتول.

جسد متدلي من شجرة

إذا كانت هناك جائزة لأغلب زخارف الهالوين المهووسة في فريدريكا، ديلاوير بأمريكا، في عام 2005، لكانت قد ذهبت للجسد المتدلي من شجرة.

كان الجسد سيهزم السحرة والهياكل العظمية المزيفة المنتشرة في الحي، لساعات، أعجب الناس بها، بالطبع، كان لها ميزة على الزخارف الأخرى، كان عبارة عن جسد حقيقي، وتعتقد الشرطة أنه لسيدة انتحرت قبل احتفال الهالوين بليلة واحدة.

حفل قاتل

في يوم الهالوين عام 1963، أقام معرض ولاية إنديانا معرض تزلج على الجليد لحشد من المئات، لم تكن النهاية كما كان يتوقعها أي شخص.

دون علم المنظمين في ملعب ولاية إنديانا للمعارض، كان غاز البروبان يتسرب من خزان قريب إلى غرفة سيئة التهوية، خلال عمل أخير يُدعى "مارديس غرا"، اشتعلت النيران في غاز البروبان، مما أدى إلى انفجار مروع دفع المتفرجين من مقاعدهم، وبلغ عدد القتلى 74، وأصيب 400 آخرون.

مقلب البيض المميت

تقليد رمي البيض على الناس في عيد الهالوين هو في أغلب الأحوال مزحة غير مؤذية، لكن في أسوأ الأحوال يمكن أن تصبح مميتة، كان هذا هو الحال بالنسبة لكارل جاكسون، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي لم يغادر المنزل أبدًا في الهالوين، لأنه كان يعتقد أنه أمر خطير؛ في 31 أكتوبر 1995، أصبح أسوأ مخاوفه حقيقة، حسب صحيفة نيويورك تايمز، قرر جاكسون الخروج لاصطحاب ابن صديقته من حفلة، على طول الطريق، رشق مجموعة من المراهقين سيارته بالبي ، فخرج جاكسون لمواجهتهم، لكن أثناء عودته إلى السيارة، سحب أحد المخادعين مسدسه وأصابه برصاصة في رأسه.

زي قاتل

في ليلة الهالوين عام 1957، كان زوجان يستعدان للنوم عندما رن جرس الباب، كان الوقت متأخرًا، لكن الزوج استجاب للباب، مستعدًا لتقديم المزيد من الحلوى للضيف، وبدلاً من ذلك، أطلق شخص بالغ يرتدي قناعاً النار عليه في صدره، فقتله.

هل كان الأمر خدعة؟ ليس تماما، اتضح أن القاتل كان على علاقة بزوجة الرجل المقتول، أقنعت المرأة صديقها بالتخلص من الزوج استغلالا للهالوين.