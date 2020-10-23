أول إطلالة من مهرجان الجونة.. بوسي شلبي بفستان نبيتي وحقيبة "غريبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من الجونة.

وظهرت بوسي وهي ترتدي فستان ساتان نبيتي، كب من أعلى ومنفوش من أسفل.

تميز الفستان بالنقوش البارزة بدرجة أفتح من لون الفستان، وبه فتحة طويلة من عند الساق.

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ونسقت بوسي مع الفستان حقيبة مختلفة على شكل نجمة، وارتدت كوليه سيلفر به فص نبيتي بالمنتصف.

وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.