كورونا اليوم: فعالية الكمامة الطبية 50%.. واعتماد عقار ريمديسيفير رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

فعالية الكمامة الطبية 50%

أثبت باحثون يابانيون أنه يمكن للكمامات الحماية من جزيئات فيروس كورونا المنتشرة في الهواء، لكن حتى أجود الأنواع لا يمكنها وقف خطر انتقال العدوى بشكل كامل.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن علماء بجامعة طوكيو قاموا ببناء غرفة معزولة ووضعوا بها وجوه تماثيل مواجهة لبعضها البعض، أحدها مزود ببخاخ يحاكي السعال وينشر جزيئات حقيقية لفيروس كورونا، فيما تحاكي بقية الرؤوس عملية التنفس الطبيعي في حين يتطاير الفيروس في الهواء.

وجد الباحثون أن الكمامة القطنية حدت من استنشاق الفيروس بنسبة 40% فيما حدت الكمامة "إن95" الطبية منه بنسبة 90%، ولكن حتى مع وضع الكمامة الطبية بإحكام على وجه التمثال، تسربت جزيئات من الفيروس عبرها.

وعندما وضعت الكمامة، سواء القطنية أو الطبية، على وجه التمثال الذي ينشر المرض، حدت من انتشار الفيروس بنسبة 50%.

3 خرافات شائعة حول الفيروس

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نشر موقع "ميديكال نيوز توداي"، ما وصفها بعشر خرافات رائجة بقوة حول فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

أول هذه الخرافات أن عدد الإصابات بـفيروس كورونا صار يزيدُ على نحو ملحوظ دون أن ترتفع نسبة الوفيات الناجمة عنه، كما هو الحال في الولايات المتحدة. وفقا لسكاي نيوز، أما الخرافة الثانية فهي أن الفيروس ليس مميتا كما جرى تصويره بمبالغة، والخرافة الثالثة هي اعتبار كورونا مجرد إنفلونزا عادية.

بعد يوم من وفاة متطوع في البرازيل.. علماء المملكة المتحدة يؤكدون فعالية لقاح AstraZeneca

يزعم باحثون في المملكة المتحدة أن لقاح "كوفيد-19"، AstraZeneca، يتصرف كما هو متوقع في جسم الإنسان، في بحث صدر بعد يوم من إعلان السلطات البرازيلية وفاة أحد المتطوعين في التجربة.

وتقول مجموعة العلماء المستقلين في المملكة المتحدة في عملهم، إن اللقاح يتبع بدقة نوايا مبتكريه بمجرد حقنه في جسم الإنسان، وفقا لروسيا اليوم.

وأجريت الدراسة من قبل العديد من علماء الفيروسات غير المنتسبين إلى AstraZeneca، ويقودها الدكتور ديفيد ماثيوز، من جامعة بريستول، ونُشرت فقط كمطبوعة أولية حتى الآن، ما يعني أنها لم تجتز بعد عملية مراجعة الأقران. وتنص على أن اللقاح ينسخ بدقة وينفذ التعليمات الوراثية المبرمجة فيه من قبل مصمميه.

أمريكا توافق على عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحةً أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي، وفقا لـ"العربية".