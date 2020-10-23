إنجي علي تنشر صورة من الجونة مع جمال سليمان وباسل خياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

نشرت الإعلامية إنجي علي صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام من مهرجان الجونة، رفقة الفنانين جمال سليمان وباسل خياط.

ظهرت إنجي وهي ترتدي فستانا أسود مزين بنقوش زرقاء، وأكمام مزينة بالورود الحمراء، ونسقت مع إطلالتها كاب أسود، ونظارة شفافة، واكتفت بإردتاء سلسلة بسيطة.

واختار باسل أن يظهر بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى تيشرت إسود مع بنطلون رمادي، مع حقيبة وسط سوداء وكاب بنفس اللون، بينما ارتدى جمال تيشوت أبيض وبنطلون آرمي لونه زيتي، ونسق معهم كاب أبيض.

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وينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.