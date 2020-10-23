ضع تلك المكونات على فنجان قهوتك وستختفي دهون البطن تماما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تُشكّل دهون البطن مشكلة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، نتيجة للأكل في أوقات خاطئة أو الاعتماد على الوجبات السريعة.

ويمكنك الاعتماد على نظام غذائي صحي يخلصك من الدهون، ولكنه سيأخذ وقتا طويلا، وهناك العديد من المكونات التي يمكنك تناولها وتخلصك من دهون البطن في وقت سريع.

وذكر موقع "healthy natural living"، أنه عند إضافة القرفة وزيت جوز الهند والعسل لمشروب القهوة يساعدك على التخلص من "الكِرش" بسهولة.

توفر القرفة العديد من الفوائد الصحية، لأنها عامل قوي مضاد للالتهابات، بالإضافة إلى أنها مليئة بمضادات الأكسدة، كما أنها تقلل من مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وتدعم تكسير السكر الذي يتحول إلى طاقة، وبهذه الطريقة تمنع القرفة تراكم الدهون في الجسم.

أما زيت جوز الهند فله فوائد صحية كثيرة، لأنه يتكون من الأحماض الدهنية التي يرسلها الجهاز الهضمي إلى الكبد إذا لم يتم تحويلها إلى طاقة، ولا يتم تخزينها على شكل دهون، كما أنه يحدد عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي لحرق الدهون بكفاءة أكبر.

والمكون الثالث هو العسل، وبالرغم من أنه ملئ بالسكر لكنه سكر طبيعي يعتمد عليه الجسم للحصول على الطاقة، كما أنه غني بالمعادن المهمة للجسم، مثل الصوديوم والحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، بالإضافة إلى أن العسل يحتوي على النياسين وحمض الفوليك وفيتامين ج والريبوفلافين وفيتامين ب 6 الذي ثبت أنه مفيد للغاية في تنظيم مستويات الكوليسترول في الذم وتقليل الإجهاد.

وتعتمد عملية حرق الدهون في الجسم بشكل كبير على المعادن والفيتامينات في الجسم، والعسل الخام هو الأفضل.

Advertisements

المكونات:

- نصف كوب عسل.

- نصف كوب زيت جوز الهند.

- 1 ملعقة صغيرة من القرفة.

التحضير:

- اصنع معجونًا ممزوجًا جيدًا عن طريق خلط جميع المكونات معًا، ويُحفظ في وعاء زجاجي ثم يوضع في الثلاجة.

- أضف 1-2 ملاعق صغيرة من الخليط في كوب من القهوة، ويقلب جيدًا، وستلاحظ الفرق بعد حرق الدهون.