منها الجفاف.. 8 حالات تسبب لك الشعور بـ"الدوخة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تشعر بالدوار؟ فيما يلي الحالات التي يمكن أن تسبب "الدوخة"، وهي مجموعة من المشكلات الطبية من الخفيفة إلى الأكثر خطورة، وفق ما جاء في موقع "readersdigest".

1- ضغط دم منخفض:

انخفاض ضغط الدم يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار، خاصة عند الانتقال من الاستلقاء إلى الجلوس أو الوقوف، وقد يكون لديك ضغط دم منخفض بشكل غير طبيعي لأسباب عديدة، مثل الحمل أو العدوى أو رد فعل تحسسي شديد أو الدواء، وعلى سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتتناول أدوية، فقد ينتهي بك الأمر بضغط منخفض للغاية إذا كانت الجرعة غير صحيحة.

2- الجفاف:

الحفاظ على ترطيب جسدك يُسهل ضخ القلب للدم عبر الأوعية الدموية، ما يساعد عضلاتك على العمل بكفاءة أكبر، وليس من المستغرب أن يؤدي نقص الترطيب المناسب إلى انخفاض ضغط الدم بسرعة، والذي بدوره قد يسبب الدوخة.

3- جرعة زائدة من الكافيين:

وذلك لأن الكافيين هو في الأساس عقار محفز سهل وبسيط، بالإضافة إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعمل أيضا كمدر للبول، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار.

4- حالة فرط التنفس:

فرط التنفس هو تنفس سريع أو عميق، وعادة ما يكون ناتجا عن القلق أو الذعر، ما يجعلك تشعر بالتنفس.

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ومع الذعر والقلق، تقلل كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم، ومن ثم يجعل الأس الهيدروجيني في الدم أعلى قليلا من المعتاد في الدماغ، ما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، ما يسبب الشعور بالدوار.

5- ارتجاج في المخ:

الدوخة هي علامة على أنك قد تتعرض لارتجاج في المخ، ومعظم الارتجاجات الخفيفة، جميعها تسبب بعض الإصابات في الدماغ ويمكن أن يستغرق الأمر بضع ساعات، أو حتى بضعة أسابيع، للتعافي من الارتجاج.

6- عدوى الأذن الداخلية:

تستيقظ وأنت تشعر بالدوار إلى حد ما، لقد فقدت السمع من جانب واحد، تشعر بالغثيان قليلا، لديك دوار خفيف ومع مرور اليوم، تشعر أنك أسوأ، ومن المحتمل أن يكون لديك ما يعرف بالتهاب المتاهة، أو التهاب الأذن الداخلية، والذي يحدث عادة بسبب عدوى مثل البرد أو الأنفلونزا.

ويعد تشخيص التهاب المتاهة أمرا صعبا، لأن هذه الأعراض شائعة في عدد من الحالات الأخرى.

7- نقص الثيامين:

يعتبر الثيامين (المعروف أيضا باسم فيتامين ب 1) من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في الحفاظ على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالضعف وعدم انتظام ضربات القلب، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص B1 إلى اعتلال عضلة أو تضخم القلب، والذي يتداخل بعد ذلك مع تدفق الدم إلى الدماغ، وبما إن الثيامين فيتامين مهم لطاقة الخلية ووظائف العضلات، فإن نقص الثيامين يمكن أن يسبب معدل ضربات قلب بطيء وغير طبيعي يؤدي إلى الدوخة والتعب والإغماء.

8- فقر الدم:

إن فقر الدم، الذي سمي باسم الكلمة اليونانية "نقص الدم"، حالة تتطور عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، وهذا يعني أن دمك لا يحمل ما يكفي من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وإذا كنت مصابا بفقر الدم، كما هو الحال مع العديد من النساء خلال فترات الدورة الشهرية، تشعر بالتعب والضعف، قد يكون لديك أيضا ضيق في التنفس، وصداع، وعدم انتظام ضربات القلب، والدوخة، وفقا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم.