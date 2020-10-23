فيديو.. جدة عروسة عين شمس: البنت صاغ سليم متجوزتش.. حرام عليكم

علاقات و مجتمع

كشفت جدة الطفلة "عروسة عين شمس"، تفاصيل ليلة خطبتها على طفل، التي أحدثت موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت حديثها بالدفاع عن نفسها، مؤكدة أن حفيدتها لا تزال تمكث معها في المنزل حتى الآن.

وقالت جدة طفلة عين شمين في فيديو بث مباشر على صفحة "الوطن": "البت جت قالتلي عايزة عيد ميلاد، فعملتلها، وواحدة صاحبتي جاملتني، وجابتلي خاتم وحلق لبنت بنتي، إيه المشكلة"، مشيرة إلى أنهم في المناطق الشعبية يهادون ويجاملون بعضهم في المناسبات المختلفة: "لو يحد دفع لواحدة 200 بتردها 400، وبنجامل في كل حاجة، أم الطفل جابتلي الهدية بتاعتي اللي أديتها لبنتها".

وأكدت أن الأطفال حاليا مصابون بحالة نفسية سيئة: "العيال مبقوش ينزلوا الشارع خلاص، ولا مدارس ولا أي حاجة، كل ماحد يشوفهم يا عروسة يا عريس، حرام، ده سب علني، ليه كده إحنا نفسيتنا تعبت".

ونفت الجدة الخطوبة تماما، مكررة: "هدية، وهي ردتلي الهدية خاتم وحلق، ولما البنت شافت الولد قالت هيه واتبسطت، بس مكنش في خطوبة ولا كوشة، إحنا بنفرح لبعض في المناطق الشعبية، كان في عيال كتير صغيرة حرام التشرد للعيال الصغيرة، دي ما اتجوزتش صاغ سليم"، موضحة أن الطفلة في الصف السادس الابتدائي، واختتمت: "حرام عليكم كفاية ربنا ميرضهاش، يا ريتنا ما عملنا حاجة".

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وبدأت الأزمة مع انتشار مجموعة من الصور والمقاطع المصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت حنة طفلين في إحدى مناطق القاهرة، يبلغان من العمر 12 عاما.

في البداية كانت الطفلة مرتدية قميص نوم كشف عن ساقيها، وظهرت الحنة في يديها، ووضعت شعرها دون تنسيق، وكانت واقفة بجانب سيدة التي رسمت الحنة لها.

ثم ظهرت الفتاة في الحنة مرتدية "جامب سوت" من اللون الأصفر، وغطت الحنة يديها، كما وضعت تاجا كبيرا على شعرها المصفف بعناية، وكان من أكثر المشاهد غرابة وضعها كميات كبيرة من المكياج لا تعكس سنها الصغير أو طفولتها.

الفتاة كانت ممسكة بعبلة ذهبية بها شبكتها، وجلس بجانبها طفلا، يضاهيها في صغر حجمها والسن، وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء، حيث كانت الواقعة في الشارع بإحدى مناطق مصر الشعبية.

في أحد المقاطع المصورة، ظهر طفلا كأنه "العريس" وهو في المرحلة الابتدائية، حاملا الطفلة ولف بها وسط المدعوين، وبدا من التعليقات أن الطفلين من منطقة "مساكن عين شمس"، الشعبية.

وقال رواد السوشيال ميديا الذين نشروا الفيديوهات، إن فرح الطفلين بعد 10 أيام من الآن.