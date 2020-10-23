هذه الأطعمة قد تثير نوبات الصداع النصفي.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف كبير أطباء الأعصاب في روسيا، رينات بوغدانوف، عن المنتجات الخطرة التي قد تثير نوبات الصداع النصفي لدى الإنسان.

وقال بوغدانوف: "إن الشوكولاتة والجبن المعتق والمضافات الغذائية واللحوم المدخنة وعدد من المنتجات الأخرى، خاصة تلك التي تحتوي على مواد هرمون السيروتونين، يمكن أن تثير نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأضاف الخبير الروسي، قائلا: "غالبًا ما يحدث الصداع للأشخاص الذين يجهلون المسببات، أما الذين يدركون ذلك فهم بالأغلب لا يتناولون هذه المنتجات التي يمكن أن تثير صداعا لهم".

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وتابع قائلا: "على سبيل المثال، الشوكولاتة واللحوم المدخنة والمضافات الغذائية - النتريت والنترات والغلوتامات الأحادية الصوديوم والجبن المعتق والبارميزان الأزرق وجبنة موزاريلا، وكذلك الكحول ومنها النبيذ الأحمر والبيرة".

ووفقا له، فإن الطعام الذي يثير نوبات الصداع النصفي يجب أن يشمل في المقام الأول الأطعمة التي تحتوي على مواد تؤثر على نظام السيروتونين في الدماغ. مشيرا أنه "لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الوجبات يجب أن تكون مجزأة نحو 5-6 مرات في اليوم، كما يمكن للجوع أيضًا أن يثير الصداع النصفي".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك منتجات تساعد على تجنب نوبات الصداع النصفي، قال طبيب الأعصاب: "لا أعرف مثل هذه المنتجات".