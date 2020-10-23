نصائح مهمة للوقاية من هشاشة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نصح البروفيسور ميشيل أملينج باتباع نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم وممارسة الرياضة بانتظام للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، مع حصول الجسم على ما يكفي من فيتامين D، والمحافظة على وزن الجسم والابتعاد عن التدخين.

وأوضح جراح العظام الألماني أن فيتامين D ضروري للجسم حتى يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام، وإذا كان هناك نقص، فإن الجسم يهاجم احتياطي الكالسيوم في الهيكل العظمي، لتكون النتيجة هي الإصابة بهشاشة العظام.

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وينتج الجلد معظم فيتامين D عندما يتعرض لأشعة الشمس، كما أنه يتوفر في أسماك البحر الدهنية والبيض والمكملات الغذائية، التي يمكن تناولها بعد استشارة الطبيب المختص.

وأكد البروفيسور الألماني على أن الرياضة ضرورية أيضا لصحة العظام، وهو يعتبر أن مزيجا من تمارين قوة التحمل وتقوية العضلات والتوازن هو الخيار الأفضل، ونصح أيضا بممارسة النشاط البدني اليومي.

وتجدر الإشارة إلى أن هشاشة العظام مرض يصيب الهيكل العظمي، حيث تفقد العظام قوتها وتفقد كتلتها وتتناقص بشكل أسرع من الأشخاص الأصحاء، وتكمن المشكلة في عدم اكتشاف المرض لفترة طويلة، كما تتعرض النساء بعد انقطاع الطمث لخطر هشاشة العظام بشكل خاص بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين.