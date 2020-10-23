بالزغاريد.. لقاء الخميسي تحتفل بعودتها للجيم (صور)

لايف ستايل

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بعودتها إلى الجيم مرة أخرى بالزغاريد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "لقاء" عبر "إنستجرام"، صورة لها وهي مرتدية الملابس الرياضية عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" داخل إحدى الصالات الرياضية معلقة عليها: "أخيرًا.. رجعنا تاني لولولي".

وفي صورة أخرى نشرتها عبر حسابها من داخل "الجيم"، وتفاعل معها المتابعون من خلال التعليقات: "عاش"، و"حلاوتك.. وحشتيني أوي"، و"عسل أوي"، و"بالنسبالي مثل أعلى نفسي أوصل ابقى زيك".

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واستعادت الفنانة لقاء الخميسي ذكرياتها على "الريد كاربت" بمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم العام الماضي، ونشرت صوريتن لها عبر خاصة "ستوري" القصص المصورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت الخميسي بإطلالتين مثيرتين وجذابتين، إذ ارتدت في المرة الأولى خلالها، تي شيرت وجيب بـ"كرانيش"، وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها امتازت بالأناقة.

وفي الإطلالة الثانية ظهرت بفستان أحمر قصير، "وان شولدر"، ولفتت الخميسي الأنظار في المهرجان بهذا الظهور.

وبعدها شاركت جمهورها بمقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" القصص المصورة على "إنستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بادي ستومك وبنطلون جينز، وكانت ترقص على إحدى النغمات.

كانت الفنانة لقاء الخميسي دخلت في مشادة مع أحد جماهير نادي الزمالك، وذلك عقب إشادتها بزوجها محمد عبدالمنصف، حارس عرين وادي دجلة، عقب مباراة الزمالك، والتي انتهت بتعادل دجلة وأبناء ميت عقبة دون أهداف، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ولم تقف الخميسي مكتوفة الأيدي، أمام الهجوم الشديد على زوجها، وقررت الرد على المهاجمين، مشيرة إلى أنهم هم سبب فضيحة الزمالك وليس زوجها، في وقت كان فيه الفريق الأبيض يخرج من المباريات مهزوما "بيبع الماتشات".

وحذرت الفنانة متابعيها من التجاوز في حقها وحق زوجها، مشيرة إلى أن عبدالمنصف رجل رياضي ومهذب، وهو من نوع خاص، ويعرف أن الرياضة عبارة عن أخلاق ومثابرة.