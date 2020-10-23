جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

لايف ستايل

نشرت مايان كرم، شقيقة الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من جلسة تصوير جمعتهما معا.

"مايان" وشقيقتها "هيدي" ظهرتا متلاحمتين في الصور المنشورة، التي جاءت باللونين الأبيض والأسود، وعلقت الأولى عليها: "في ضهر بعض لآخر العمر".

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ولاقت جلسة التصوير تفاعل الكثير من متابعيها، الذين علقوا: "الجمال رباني.. شعركم عقدني"، و"أجمل أخوات في الدنيا"، و"قمرين"، و"ملكات جمال"، و"يارب تفضلوا سند لبعض".

وكانت الفنانة هيدي كرم، كشفت عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل الاجتماعي "كواليس"، الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها.

وقالت كرم في تصريحات لبرنامج "لايت شو" على قناة "الحياة"، إن المسلسل بسيط جدًا في أفكاره ويدخل البيوت المصرية ويقدم نماذج حقيقية، موضحة أنها تجسد في المسلسل دور أم مطلقة اسمها "سهيلة"، ولديها ولد وبنت، وتعيش مع والدتها وتتحمل مسؤولية أبنائها.

أضافت أنها تشغل داخل أحداث المسلسل منصب مديرة شركة للإنتاج الفني، ولهذا هي إدارية ولكن رغم ذلك لديها مشاعر إنسانية كبيرة.

وأوضحت هيدي كرم، أنها تشارك كذلك في مسلسل "لؤلؤ"، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتجسد دور زوجة أحمد زاهر، وهي سيدة من عائلة كبيرة، ولكن تربطها علاقة مادية بزوجها أكثر من العلاقة العاطفية.