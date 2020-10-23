هل يمكن إنقاص الوزن بالمشي 10000 خطوة في اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعتبر المشي حلا جيدا لتحقيق التوازن بين ساعات العمل الكثيرة أمام شاشات الحواسيب والحاجة للحركة والنشاط لصحة الجسم، لكن هل يمكن إنقاص الوزن من خلال المشي 10000 خطوة في اليوم؟
تعتمد كمية السعرات الحرارية، التي يتم حرقها أثناء المشي على عدة عوامل؛ حيث يلعب كل من الوزن والطول وكتلة العضلات والعمر دورا، علاوة على أنه يعتمد على سرعة المشي وطبيعة المسار، فالمشي السريع صعودا يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي البطيء للتنزه، ويمكن بالفعل إنقاص الوزن عن طريق المشي 10000 خطوة في اليوم، ويزداد التأثير بالطبع.
كم تساوي 10000 خطوة من الكيلومترات؟
لا يمكن تحديد عدد الكيلومترات التي تساوي 10000 خطوة بشكل عام، حيث يختلف طول الخطوة من شخص لآخر، كما يعتمد الأمر على طول الساق، ولكن يمكن المشي 10 خطوات وقياس المسافة الإجمالية المقطوعة، ومعرفة المسافة الإجمالية عن طريق عملية حسابية بسيطة، وبشكل عام يكون متوسط طول الخطوة 60 سم إلى 70 سم تقريبا.
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