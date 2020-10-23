محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تعد وجبة الإفطار من الوجبات الهامة جدا في أي نظام غذائي، فهي المسؤولة عن إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة اللازمة لعمله طول اليوم وممارسة مهامه الحيوية، لكن هناك بعض الأطعمة، التي ينبغي عدم تناولها على معدة خاوية لعدم إجهاد الجهاز الهضمي.
الخضراوات النيئة
تعتبر الخضراوات النيئة من الأطعمة الصحية فهي تحتوي على فيتامينات وألياف ومعادن، ومع ذلك فإنه ليس موصى بها في وجبة الإفطار، لأن الخضروات النيئة تتطلب الكثير من عملية الهضم.
الزبادي
يبدو الزبادي مع الفاكهة في الواقع كوجبة إفطار جيدة من جميع النواحي، على الأقل عند عدم وجود حساسية خاصة منه، ومع ذلك فإن الزبادي وحده ليس صحيا على معدة خاوية، والسبب في هذا أن بكتيريا حمض اللاكتيك الصحية الموجودة في الزبادي لا تمتصها المعدة الخاوية بشكل صحيح.
الموز
يزود الموز الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، ولكن لا ينبغي تناوله على معدة خاوية، والموز مثل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الجلوكوز يرفع مستويات السكر في الدم بعد وقت قصير، ثم تنخفض بسرعة مرة أخرى، وهو ما يزيد الرغبة في تناول الطعام طول اليوم.
ثمار الحمضيات
من الشائع أن كوب كبير من عصير البرتقال على الإفطار أمر صحي، لكن لا يتم تناوله على معدة خاوية، فالحمض الموجود في الثمار يعمل على زيادة الحموضة وإرهاق المعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أطعمة لا تأكلها على معدة خاوية.. بينها الزبادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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