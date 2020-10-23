قبل انطلاق الدورة الجديدة بساعات.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتمد الفنانات على إثارة الجدل دائماً خاصةً على السجادة الحمراء من خلال فساتينهن بقصد أو دون قصد، فهناك العديد من الإطلالات التي أثارت جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدورات السابقة لمهرجان الجونة ومنها:

رانيا يوسف بقصة جريئة عند منطقة الصدر:

ارتدت رانيا يوسف فستانًا جريئًا، من قماش الباييت باللون الأخضر الداكن ولكن جاءت درجة اللون غير ملائمة مع بشرتها البرونزية، واتسم التصميم بقصة الصدر الجريئة غير المناسبة لشكل جسمها وخاصة مع وضع كميات كبيرة من الهايلايتر الأمر الذي جعل إطلالتها تبدو مبالغًا فيها، وتثير انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فستان ناهد السباعي الأبيض:

ارتدت الفنانة ناهد السباعي فستانًا أبيض اللون طويل، بـ"توب علوي"، و"جيب" طويل من "الشيفون المهدول"، والفستان كان أشبه بتصميم بدل فنانات الرقص الشرقي، والذي لم يكن ملائما للوقوف على للسجادة الحمراء، خاصة عند اختيارها تصميم الـLace Halter Dress بربطة الرقبة، مع فتحة الصدر الكبير مع تطريز الورد البارز، مع الجزء الشفاف من "التول" عند منطقة البطن.

أما الجزء السفلي من "الجيب"، لم يكن بفتحة ساق واحدة، بل اعتمدت على تصميم بدلات الرقص بأكثر من فتحة ساق كبيرة وجريئة.

دينا الشربيني:

جاء الفستان "أكثر من بسيط"، من خامة "الشيفون" الناعمة، لم يكن مناسبًا للسجادة الحمراء، واختارت اللون الأسود الشفاف من الشيفون، ببطانة قصيرة فقط، ومجوهراتها كانت من اللون الفضي، فكان من الأفضل أن تعتمد مجوهرات أكثر فخامة مزينة بالأحجار.

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زوجة أحمد الفيشاوي:

ظهرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي بفستان أسود من قماش "قشور السمك اللامع"، مكشوف الصدر، دون أكمام بتصميم الـStrapless، بفتحة حرف v كبيرة.

وجاء الفستان بقصة حورية البحر ضيق، لم يكن مناسبًا لشكل جسمها "جسم التفاحة"، خاصة عند تصميم فتحة الصدر، وكان من الأفضل أن ترتدي فستانا بتصميم السندريلا منفوشًا، محتشمًا أكثر لتبدو أكثر رشاقة، مع حزام يبرز جمال خصرها الصغير

غادة عادل:

ارتدت الفنانة غادة عادل خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي، في دورته الثالثة، فستانًا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة خاصة مع وجود الكسرات عند منطقة البطن والخصر، إذ أبرز التصميم منطقة البطن بشكل واضح.

أثار فستان غادة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة الصدر الجريئة، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" قبل خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان.

ويتوافد النجوم، والنجمات يوم 23 أكتوبر الجاري ولمدة 8 أيام على منتجع الجونة الساحر بمدينة الغردقة لمتابعة فعاليات المهرجان في دروته الرابعة، وتحرص النجمات والنجوم على الظهور في أحسن صورة.