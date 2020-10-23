مبادرة الجمال المصري تنطلق من مهرجان "Wedding day Egypt"

علاقات و مجتمع

انطلقت مبادرة "الجمال المصري" من خلال مهرجان "Wedding day Egypt" في دورته السادسة التي تقام في 12-12-2020 وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي الذين يشهدون على هذه المبادرة خلال فعاليات المهرجان ويرأسها محمد أمان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم الطبي والإنساني للحملة التي تهدف إلى تعزيز ثقة المرأة والرجل المصرية علي حد سواء في أنفسهم وانعكاسها على المستوى النفسي للفرد بالإيجاب عن طريق تقديم الدعم الكلي والجزئي لمائة حالة في المجتمع المصري والتي سيتم الإعلان عنها في المهرجان، حيث إنه هناك اهتمام آخر نحو كل ما يلزم المرأة والعروسة في عمليات التجميل لتكون الفتاة علي أجمل صورة في حفل زفافها.

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وأوضح محمد أمان أنه في عالمنا اليوم، لم يعد الظهور بمظهر جميل وحسن رفاهية، لأنه ينعكس على ثقة الإنسان بنفسه وشعوره بالرضا بالإضافة إلى فتح آفاق وفرص جديدة مثل العمل وغيره.

وتابع أنه اعتدنا في مجتمعنا أن عمليات التجميل هي حكر للمشاهير والفنانين فقط لذلك كان لابد من تقديم حلول تمويلية وطبية ذكية للمرأة والرجل المصري لتغيير هذا المفهوم وهذا ما تهدف إليه مبادرة "الجمال المصري" .

مهرجان "Wedding day Egypt " شهد حضورا كبيرا من نجوم الوسط الفني والإعلامي في الدورات القادمة على رأسهم النجم محمود العسيلي والفنانة رزان مغربي والمطرب أحمد جمال وخالد عليش وغيرهم من النجوم الوسط الفني والإعلامي.