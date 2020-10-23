أحمد يونس يعلن إنشاء مسجد لابن شقيقته: أنا فرحان يا حبيبى لأنك تستاهل

علاقات و مجتمع

أعلن الإذاعي أحمد يونس البدء في بناء مسجد يحمل اسم ابن شقيقته "مصطفى" الذى وافته المنيه إثر إصابته بحادث أليم بأوتوبيس مدرسة التجمع الأول.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "‫بدأت مدرسة ابن أختي مصطفى رحمة الله عليه في إنشاء مسجد باسمه، أنا فرحان يا حبيبي لأنك تستاهل ومكنتش أحلم بده وبإذن الله أول تروايح رمضان الجاي هيكون المسجد جاهز لاستقبال المصلين وهكون هناك أنا وكل اللي حبوك من غير ما يعرفوك".

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تفاصيل حادث وفاة ابن شقيقة أحمد يونس

وكان أحمد يونس نشر عبر صفحته الشخصية على "في سبوك"، صورة لابن شقيقته معلقا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابن أختى مصطفى في ذمة الله فى حادث أوتوبيس مدرسة".

وحكى الإذاعي كواليس تلقيه خبر وفاة نجل شقيقته الطفل مصطفى حازم، إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

ونشر يونس، عبر صفحته بـ"فيس بوك"، صورة لنجل شقيقته، معلّقا: "يوم وفاة ابن أختي 12 أكتوبر الحزين الصبح.. كنت في برنامجي الصباحي على الراديو، ودايما بيكون عندي تقرير مروري، فإذا بي اتبلغ بحادث مروري في التجمع الخامس بين أتوبيس مدرسة وأتوبيس رحلات، ما تسبب في وفاة طفل 13 سنة والباقي إصابات".

وأضاف: "قلبي وجعني على أم وأبو الطفل وقولت بالحرف: يا قهرتهم على ضناهم.. وطلعت من الاستوديو اتأكد من كل زمايلي أن أولادهم وصلوا مدارسهم بسلامة الله، فاتطمنت الحمد لله، ورجعت الاستوديو أكمل شغلي كانت الساعة 8.10 الصبح، فإذا بي أتلقى مكالمة تليفونية من أخويا الكبير بيقولي: مصيبة يا أحمد مصيبة، حسيته أنه هيقولي أمك ماتت، لكن لاقيته بيقولي: مصطفى ابن اختك سماح مات في حادثة أتوبيس مدرسة".

ويقدم الإعلامي أحمد يونس، برنامج "أتوبيس السعادة"، عبر شاشة "dmc"، يوم الأحد من كل أسبوع.