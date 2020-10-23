بعد إحالة المتهمين للجنايات.. القصة الكاملة لقتل "أروى" ضحية المرجيحة

علاقات و مجتمع

قبل حوالي شهر كانت الطفلة "أروى" تلهو أسفل منزلها بالشرقية، قبل أن تختفي لتظهر جثتها بعد عدة أيام بين الزراعات، واليوم قرر المحام العام لنيابات جنوب المنصورة، إحالة المتهمين الأربعة بخطف وقتل الطفلة "أروى" عصفورة الجنة إلى الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمتهم.

بداية الواقعة

واقعة اختطاف غامضة شهدتها منطقة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير، حيث كانت الطفلة أروى تلهو أمام بيتها على المرجيحة، في وقت الظهيرة، وعندما خرجت والدتها لتتفقدها وجدتها قد اختفت من أمامها وسط ذهول وخوف الأسرة والمحيطين بالطفلة.

وبمجرد أن فشلت الأم "إسراء ج" البالغة من العمر 26 عاما، ربة منزل، في العثور على طفلتها، أبلغت قوات الأمن بخطف ابنتها.

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العثور على جثة الطفلة

عقب ذلك بعدة أيام ازداد الأمر غموضا، بعدما وجد عدد من الأشخاص جثة طفلة ملقاة وسط الزراعات ناحية "ميت غمر" بقرية بشلا، وبالبحث تبين أن هناك طفلة تدعى "أروى"، تبلغ من العمر 8 سنوات، متغيبة منذ عدة أيام وتلك هي جثتها، حيث قتلها مجهولون وألقوها وسط الزراعات.

تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

انكشاف اللغز

تبين من تحريات النيابة أنه خلف اختطاف ومقتل الطفلة هو 4 أشخاص، بينهم ابن عم والد الطفلة، ويدعى "أحمد م إ" 18 سنة، حاصل على دبلوم ثانوي تجاري، وهو من قام بالاستعانة بـ 3 من أصدقائه هم "أحمد ف" 18 سنة، حلاق، و"نور ال ع" 20 سنة، سائق، و"محمد ع ع" 19 سنة، حلاق.

واتفق الأربعة على اختطاف أطفال من ذويهم لطلب فدية بسبب ضائقة مالية يمر بها المتهم الأول ابن عم والد الطفلة، ولكن لم يتمكنوا من اختطاف أحد، فقرر المتهم الأول اختطاف الطفلة "أروى" من ذويها، ولكنها تعرفت عليه، فخشوا افتضاح أمرهم، فقرروا جميعا قتلها خنقا، واصطحبوا جثتها ناحية ميت غمر وألقوها وسط الزراعات.

القبض على المتهمين

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين مع إحالتهم إلى النيابة العامة، التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم فى المواعدي القانوينة، فيما تطوع "محمد عبدالحميد الصادق" المحام بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة فرع الشرقية، لتولي قضية الطفلة "أروى" وقام بزيارة أسرتها وتم عمل توكيل له.

الإحالة للجنايات

قرر المحام العام لنيابات جنوب المنصورة، إحالة المتهمين الأربعة بخطف وقتل الطفلة "أروى" عصفورة الجنة إلى الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمتهم، ومن بين المتهمين نجل عم والدة الطفلة المدبر للواقعة لمروره بضائقة مالية.