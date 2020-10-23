مطبخ

كتب: هن - 04:10 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020

طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، لذيذ ومشبع لدى محل الكشري، ولكن يمكنك طهيه باحترافية وبطعم أشهى، وأكثر صحية في البيت. المقادير 1/2 كيلو مكرونة. 1/4 كيلو لحمة مفرومة. 2 ثمرة بصل مفرومة. 2 فص ثوم مفروم. 3 أكواب عصير طماطم. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة صغيرة سكر. Advertisements 2 ملعقة كبيرة ريحان أخضر مفروم. 1/4 ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة جنزبيل بودر. ملح وفلفل. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة تسلق المكرونة في ماء مملح. يشوح البصل في الزيت على نار هادئة. يضاف الثوم واللحم والملح والفلفل والبهارات. يقلب الخليط ويترك 10 دقائق. يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والسكر. يقلب الخليط مرة أخرى ويترك على النار 15 دقيقة. في طاجن توضع كمية من اللحم ثم مكرونة ثم لحم ثم مكرونة ثم لحم. يغطى الطاجن بورق فويل ويدخل فرن ساخن عند 200 درجة لمدة 25 دقيقة.

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