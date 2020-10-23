تحذير من كثرة استخدام المحمول.. هذا تأثيره السلبي على الأصابع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الهاتف المحمول أصبح جزء رئيسي في حياتنا اليومية، ولا تستطيع التخلي عنه، لكن ما ضرر الاستعمال المطول له على الأصابع؟

يحذر الخبراء من تأثير محتمل للاستعمال المطول للهاتف المحمول على إصبع الخنصر، بعد أن نشر العديد من مستخدمي الهواتف صوراً لأصابعهم وقد تعرضت لانحناء خفيف بسبب الطريقة التي يمسكون بها بهواتفهم.

وانتشر في الآونة الأخيرة مصطلح "خنصر الهاتف الذكي"، حيث يشتكي الكثيرون من أن إصبعهم الخنصر قد تعرض للانحناء بسبب هواتفهم المحمولة. حيث تمتلىء منصات مثل تيك توك وتويتر بأشخاص ينشرون صوراً ومقاطع فيديو لأصابعهم المشوهة بسبب الهواتف، وفقا لـ"24" الإماراتي.

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ويميل معظم الأشخاص إلى حمل هواتفهم الذكية مع وضع إبهامهم على الشاشة ووضع الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز على إصبع الخنصر، ويعتقد البعض بأن الاستخدام المفرط للهواتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية، وقد يؤدي إلى تلف مفاصلنا خاصة في منطقة الإبهام والمعصم.

وقال أحد الخبراء إن الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلة خنصر الهاتف الذكي.

وقالت الدكتورة بارينا باتيل "خنصر الهاتف الذكي هو ظاهرة اجتماعية يُعتقد أنها ناجمة عن الاستخدام المتكرر للهواتف الذكية. حيث أبلغ عدد من المستخدمين عن حدوث انحناء في إصبع الخنصر لديهم من الاستخدام المفرط لهواتفهم الذكية".

وأضافت باتيل "على الرغم من عدم وجود دليل سريري حتى الآن يشير إلى أن الهواتف الذكية يمكن أن تلحق الضرر بخنصرنا على وجه التحديد، ولا تعتبر هذه حالة طبية أو مصطلحاً طبياً رسمياً، إلا أن هناك أسباباً تدفعنا للاعتقاد بأن الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يؤثر على وظائفنا العضلية وقد يؤدي إلى تلف المفاصل خاصة في الإبهام ومنطقة الرسغ".