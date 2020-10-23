لورديانا لـ"هن": بحب تحية كاريوكا وسامية جمال ومش بتكلم عربي كويس

علاقات و مجتمع

سعادة بالغة تتملك الراقصة البرازيلية لورديانا، بسبب الانتشار الواسع الذي حققه مقطع الفيديو الشهيرة لها، خلال تمايلها على نغمات المهرجان الشعبي "أخواتي"، والذي تبعه ارتفاع عدد متابعيها على إنستجرام من 200 ألف شخص إلى 622 ألف خلال 3 أيام فقط.

وقالت "لورديانا"، خلال حديثها لـ"هن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إيجادتها للغة العربية: "مش بأعرف اتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".

وأعربت الراقصة البرازيلية عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية وتفاعل المصريين مع مقطع الفيديو الأخير لها، قائلة: "شكرا ليكم بحبكم كلكم".

وعن مثلها الأعلى في مجال الرقص الشرقي، أوضحت أنها تحب سامية جمال وسهير زكي وتحية كاريوكا، ما شجعها على دراسة وتعلم فن الرقص منذ عدة سنوات.

مدير أعمال لورديانا: مش بتفكر في الجواز

وأكد مدير أعمال لورديانا، أنه سعيد للغاية بالتعليقات الإيجابية عنها، "أكيد مضايقين من التعليقات اللي انتقدت لبسها ورقصها، لسه عقليتنا رجعية، اللي بيقولك الغازية وصلت، مش قادرين يفهموا إن دي ست أجنبية وبتحب الرقص".

وعن الاحتفال بالنجاح الملفت للراقصة، قال مدير أعمال الراقصة البرازيلية "طارق عبد المحسن"، خلال حديثه لـ"هن": "إحنا احتفالنا إن ورقنا يكون سليم ومعتمد، وهي بتجدد ورقها كل شهر، بعد ما يتم هنحضر لحفلة كبيرة هنعملها في فندق كبير بعد انتهاء جائحة كورونا".

وعن مواصفات فتى أحلامها، أكد أنها تفضل الرجال البرازيليين المتفهمين لعملها، "بس فعلا هي مش بتفكر في الارتباط نهائيا، وجالها عروض زواج من محبيها، مصر كلها عايزة تتجوزها بعد الفيديو".

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من هى لورديانا؟

ورصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم.

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الراقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.