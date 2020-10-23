بسبب 75 جنيها.. مهندسة تخلع زوجها بعد 6 سنين جواز

أخبار من الوطن نيوز

"أنا اتخانقت معاه بسبب 75 جنيه، وهو ضربني فخلعته بعد 6 سنين جواز" بهذه الكلمات روت مهندسة تفاصيل دعوي خلع زوجها أمام قاضي محكمة الأسرة بالخليفة، وأضافت أن طليقها اعتاد على الشك بها واختلاق المشاكل فكانت تصبر بسبب أطفالها الثلاثة وقرر القاضي قبول دعوي الخلع بعد مرور 4 شهور داخل أروقة المحاكم.

وروت الزوجة فى دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة بالخليفة تفاصيل قضيتها، قائلة إن أسرتها زوجتها "صالونات" بعد تخرجها من الجامعة بعد حصولها على الشهادة والتحقت فى العمل، وتزوجت من طبيب بشري مقيم بمنطقة وسط البلد وتم توثيق قسيمة الزواج بمنطقة وسط البلد.

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وتابعت: "بعد 6 أشهر من الزواج وجدت نفسي مع شخص لا يحسن معاملتي وبخيل يرفض الإنفاق علي ودائم التعدي عليا بالضرب المبرح، ويحاسبني على كل جنيه".

وواصلت الزوجة خلال أقوالها أمام القاضي أنها اقترضت 75 جنيها بدون علم زوجها من أمواله ففوجئت به يتحول إلى شخص بلطجي واعتدي عليها بالضرب المبرح فقررت رفع دعوي قضية خلع.

وتابعت الزوجة أنها حاولت أن تعيش معه حتى لا تحصل على لقب مطلقة بعد أشهر من الزواج لكنه لم يغير من أسلوبه فى التعامل وكان يبخل فى الإنفاق عليها وعلى أولاده فقررت الانفصال وبعد نظر الدعوي أكثر من مرة تم قبولها وانفصل الزوجان .