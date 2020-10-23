مذيعة ستار أكاديمي.. معلومات عن هيلدا خليفة مقدمة افتتاح مهرجان الجونة

علاقات و مجتمع

"بلشت النتايج تظهر على الشاشة لنعرف مين الفايز بنهاية البرايم من طُلاب ستار أكاديمي".. جملة يعرفها مُتابعو برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الأشهر، ستار أكاديمي، على لسان مقدمته الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة.

هيلدا، التي انتشر اسمها، والحديث عن إطلالاتها مع كل حلقة بالبرنامج، وحتى الحلقات الأخيرة، غابت خلال الفترة الأخيرة، عقب توقف البرنامج، لتعود من جديد، لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، والذي من المقرر أن ينطلق غدا الجمعة من قاعة المؤتمرات بمدينة الجونة.

من هي هيلدا خليفة؟

ويرصد "هُن" في السطور التالية، عدة معلومات عن "هيلدا" مقدمة افتتاح مهرجان الجونة

ولدت 1973 في لبنان.

توفي والدها جورج خليفة وهي في الثانية من عُمرها.

هاجرت مع شقيقها ووالدتها لأستراليا عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.

عادت إلى لبنان في عمرها الـ 18 مع عائلتها للإستقرار.

تزوجت في 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر ورزقت منه بطفلين، وهم شون عام 2003 و إبنتها الصغرى سيينا 2006.

حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة.

Advertisements

توجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994.

عملت كأستاذة للغة الإنجليزية المتخصصة في إدارة الأعمال بجامعة الروح القدس في الكسليك.

عملت في صحف ومجلات لبنانية وعربية.

أصبحت وجها إعلانيا للكثير من الماركات.

دخلت عالم التلفزيون عن طريق المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1995.

شاركت طوني خليفة في برنامج الألعاب والمسابقات إنت وحظك.

عام 2003 وقع اختيار المنتجة رولا سعد عليها لتقديم برنامج ستار أكاديمي

في ديسمبر 2017 قامت بافتتاح متجر خاص بها للأزياء.

وأعربت هيلدا خليفة، عن سعادتها البالغة لاختيارها لتقديم حفل افتتاح الدورة الرابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقررة إقامته خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت "هيلدا" في أول تصريحات لها عقب اختيارها، لـ"الوطن": "شرف وفخر كبير اختياري لتقديم حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، نظرا لكونها دورة فريدة واستثنائية من نوعها".

وأضافت: "متحمسة بشكل كبير لهذا الحدث الفني الضخم الذي يجمع أهم نجوم الفن بالوطن العربي، كما أنني سعيدة للغاية بالتواجد في مدينة الجونة الرائعة التي خطفتني مناظرها الخلابة والجميلة من الوهلة".

وتابعت: "أعترف بأن موقع حفل الافتتاح خطفني بعظمته، ولذلك قصص المهرجان هذا العام ستكون مختلفة تماما عن ما حدث في الماضي".