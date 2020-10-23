الامارات | #النصف_الحلو: تصوير الثدي الشعاعي.. حقائق ومفاهيم خاطئة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو: تصوير الثدي الشعاعي.. حقائق ومفاهيم خاطئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أكتوبر 2020

يُعد التصوير الإشعاعي للثدي المعيار الذهبي وأدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، على الرغم من أن معظم النساء يعرفن أنه يجب عليهن الخضوع لتصوير الثدي بالأشعة السينية في مرحلة ما من حياتهن، إلا أنه لايزال هناك بعض الالتباس بشأن ذلك. بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي)، يقدم الدكتور سدير الراوي، رئيس قسم الأورام بمستشفى الزهراء بدبي، الحقائق العلمية مقابل المفاهيم الخاطئة عن تصوير الثدي الشعاعي:

1 (مفهوم خاطئ) لا يمكن للتصوير الشعاعي للثدي أن يكشف عن علامات الإصابة بسرطان الثدي إلا بعد فوات الأوان لعلاجه. (معلومة صحيحة)

تستخدم صورة الثدي الشعاعية وهي أدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والهدف من تصوير الثدي هو الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ويمكنها الكشف عن الخلايا السرطانية قبل سنوات عدة من ظهور أعراضه.

2 استخدام التصوير الشعاعي للثدي غير مريح. (معلومة صحيحة)

تكون صور الثدي الشعاعية غير مريحة عند إجرائها، على الرغم من أن هذا الانزعاج يستمر فترة قصيرة. قللت التكنولوجيا الجديدة من الانزعاج والإحساس المؤلم الذي تعاني منه النساء عند الخضوع للتصوير.

3 التصوير الشعاعي للثدي بواسطة الأشعة السينية يسبب السرطان. (مفهوم خاطئ)

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تكرار الأشعة السينية يشكل خطراً على الصحة، ومع ذلك، فإن تصوير الثدي بالأشعة السينية يستخدم مستوى منخفضاً جداً من الإشعاع، فالخطر الذي يشكله هذا المستوى من الإشعاع ضئيل للغاية، وفوائد التصوير الشعاعي للثدي تفوق المخاطر.

4 يمكن أن يحل الفحص الذاتي للثدي محل التصوير بالأشعة السينية. (مفهوم خاطئ)

يُعد الفحص الذاتي للكشف عن وجود تكتلات أو تغيرات أخرى غير متوقعة مهماً للغاية، لكنه أمر غير كافٍ، ولا يمكن أن يحل محل التصوير الشعاعي للثدي. أظهرت الدراسات أن الفحص الذاتي للثدي وحده لا يكفي لتقليل معدل وفيات سرطان الثدي.

5 يمكن لتصوير الثدي بالأشعة السينية أن يحدث الفرق بين الحياة والموت. (معلومة صحيحة)

تصوير الثدي بالأشعة السينية يعتبر المعيار الذهبي للتشخيص المبكر لسرطان الثدي، ويمكن أن يحدث فرقاً بين الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة قبل فوات الأوان.

6 يجب عدم إجراء التصوير الشعاعي للثدي قبل بلوغ المرأة سن الـ50. (مفهوم خاطئ)

تنصح إرشادات الوقاية العالمية من سرطان الثدي بأن الفحص السنوي للثدي بالأشعة السينية يبدأ من سن الـ40. ويجب أن تبدأ النساء اللواتي لديهن «تاريخ عائلي» للإصابة بالمرض بالحصول على صور الثدي الشعاعية بعمر أقل بخمس سنوات من عمر أصغر مصاب في العائلة.

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