الامارات | أين تذهب.. «رووفتوب 23» يطلق برانش الجمعة ومسابقة الرابح «The Lucky 23»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «رووفتوب 23» يطلق برانش الجمعة ومسابقة الرابح «The Lucky 23» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أكتوبر 2020

أطلق مطعم «رووفتوب 23»، برانش الجمعة ومسابقة الرابح «The Lucky 23»، وسيحصل أول 23 ضيفاً محظوظاً يحجزون على وجبة فطور وغداء اليوم الجمعة، مع إقامة مجانية لليلة واحدة، وكوكتيلات مميزة مصنوعة يدوياً، ومفاجآت خاصة للاحتفال بهذا الحظ. ومن خلال الإصدار الخاص لهذا الفطور المتأخر، سيستمتع الضيوف بتجربة طهو من 23 عاماً للدخول إلى تراسين فسيحين يجمعان بين مناظر غروب الشمس الحضرية البانورامية عبر نخلة جميرا، وهو مثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع مريحة وراقية بعد الظهر. كما يتميز المطعم بمأكولات عالمية بقائمة طعام لذيذة، ولكنها غنية بأناقة يتم تقديمها إلى طاولة الضيوف، حيث سيكتشف الضيوف تجربة غداء متغيرة من قائمة 23 أو TwENTY THREE من الساعة 1:23 مساءً إلى 4:23 مساءً، ويتم الترحيب على الفور بالإيقاعات النابضة بالحياة لموسيقى «دي جي ناتالي بروغان» البريطانية الحائزة جوائز عدة. وتتكون قائمة الرانش من العديد من المأكولات الشهية، إضافة إلى مجموعة مختارة من الأطباق النضرة، بما في ذلك السمسم تيمبورا كروديتيه مع بونزو مايو، وشريحة لحم أسترالية جافة مفرومة مع طماطم الإرث وصلصة تشيميشوري، وثلاثة من سلايدر أحجار كريمة للأطفال مطبوخة بشكل مثالي أو تختار رافيولي بخمسة أعشاب استثنائية مع شانتيريل، وكوليس الطماطم المحمص وزيت الريحان. اختصاراً يعد البرانش مثالياً لخبراء الطعام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news